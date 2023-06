Wielerwereld onderneemt actie: onafhankelijke instantie moet veiligheid renners waarborgen

IJzerster­ke Mathieu van der Poel maakt veel indruk in Ronde van België, Dylan Groenewe­gen wint in Slovenië

Mathieu van der Poel heeft zich goed laten zien in de eerste etappe van de Ronde van België. De renner van Alpecin-Deceuninck ging meerdere malen in de aanval en deed goede zaken in het algemeen klassement, maar werd in de laatste drie kilometer gegrepen. Dat weerhield hem niet om nog even de sprint aan te trekken voor ploegmaat Jasper Philipsen, die won.