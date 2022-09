Wout Poels fietst ook in 2023 en 2024 voor Bahrain Victorious

Poels won begin dit seizoen in Andalusië de Ruta del Sol. Hij reed de Giro en ging twee weken geleden in Utrecht ook van start in de Vuelta. De Limburger moest de Ronde van Spanje echter na de achtste etappe verlaten, omdat hij positief had getest op het coronavirus. Poels had ook milde symptomen. Hij stond op dat moment op de 28ste plaats in het algemeen klassement.



Poels reed eerder voor het voormalige Vacansoleil, Quick-Step en Team Sky (Ineos). In Britse dienst won hij in 2016 Luik-Bastenaken-Luik.