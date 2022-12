Yoeri Havik en Niki Terpstra houden leiding in zesdaagse baanwielrennen Rotterdam

Pech Lars van der Haar Denise Betsema boekt eerste seizoensze­ge, volledig Oran­je-podium bij veldrit Ruddervoor­de

Denise Betsema heeft de eerste veldrit uit de Superprestigereeks gewonnen. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal was duidelijk de beste in de cross van het Belgische Ruddervoorde. Voor de Texelse was het de eerste overwinning van het seizoen.

