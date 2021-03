Auto brandt uit in voortuin van woning Beuningen: mogelijk aangestoken

BEUNINGEN - Aan het Middenschip in Beuningen is woensdagochtend rond half vijf in de voortuin van een woning een auto uitgebrand. De brandweer is ingeschakeld om de brand te blussen. Een andere auto raakte ook beschadigd door de brand. De politie doet onderzoek omdat er mogelijk sprake is van brandstichting.