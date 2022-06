Bert’s Animal Verhuur gestopt? Het lijkt er niet op

met videoAPPELTERN - Bert Roelofs uit Appeltern is nog steeds actief met zijn Bert’s Animal Verhuur, zegt dierenactivistengroep House of Animals. En dat terwijl het hem al in 2019 door de rechter is verboden. House of Animals verzamelde bewijs van Roelofs’ activiteiten en vragen de gemeente West Maas en Waal nu om hem definitief een halt toe te roepen.

Vorige week werd Bert’s Animal Verhuur ‘op heterdaad betrapt door een undercoverteam van House of Animals’, laat Karen Soeters van de dierenactivistengroep weten. ,,We werden getipt dat een basisschool in Veenendaal de mobiele kinderboerderij van Roelofs had ingehuurd.” Ze ging erheen. Toen ze constateerde dat het inderdaad om Bert’s Animal Verhuur ging, belde ze de politie. ,,Die kwam. De kinderen hebben niets gemerkt, we wilden geen stennis schoppen.” Het bleef bij een gesprek tussen de agent, Roelofs en de school.

Volledig scherm Bert Roelofs (rechts) uit Appeltern is met zijn mobiele kinderboerderij eind mei 2022 op een basisschool in Veenendaal. Zijn Bert's Animal Verhuur mag sinds 2019 geen dieren meer verhuren. De kinderen en medewerker van de school zijn op verzoek onherkenbaar gemaakt. © House of Animals

Soeters deed geen aangifte maar heeft nu wel een zogenoemd handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente West Maas en Waal. ,,Hij is gewoon helemaal niet gestopt. Hoe is het mogelijk dat hij gewoon door mag gaan, terwijl hij eind oktober al van de rechter moest stoppen.” De Veenendaalse school is niet het enige bewijs dat House of Animals verzamelde. Soeters: ,,Verschillende locaties van zorginstellingen hebben Bert ingehuurd, een VVV-kantoor en andere scholen.” Ze heeft foto’s, filmpjes en facturen.

Gemeente ontving meerdere verzoeken Roelofs te stoppen

Soeters maakt zich grote zorgen om het welzijn van de dieren. ,,Als je ziet hoe het transport gaat. Alle dieren gaan in één laadruimte, dicht op elkaar.” Zonder schotten. Een lammetje kan zo verdrukt worden door een ezel. ,,Hij houdt zich ook niet aan de transportregels.”

Verantwoordelijk wethouder Ans Mol beaamt een handhavingsverzoek van House of Animals gekregen te hebben. ,,We hebben er diverse gekregen. Ook na de uitzending van BOOS.” Begin maart van dit jaar ging Tim Hofman van BOOS langs bij Roelofs. De presentator sprak hem aan over het welzijn van zijn dieren. Roelofs ontkende dat hij zijn dieren slecht verzorgde.

Hofman confronteerde Roelofs bovendien met het geld dat hij ontving aan coronaregelingen. Een bedrag van in totaal bijna 335.000 euro. Roelofs kon desgevraagd niet duidelijk aangeven waar hij het geld aan uitgegeven had. De Partij voor de Dieren stelde er zelfs Kamervragen over. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) oordeelde dat het bedrag rechtmatig was toegekend maar Roelofs werd wel onder verscherpt toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in verband met het dierenwelzijn op zijn bedrijf.

Onverwachte controle

Roelofs’ grond heeft een agrarische bestemming. Wethouder Mol is duidelijk: ,,Hij mag er dieren op houden. Verhuren is niet toegestaan.” Ze gaat bekijken of Roelofs zich aan de regels houdt. ,,Dat moet zorgvuldig gebeuren.” Wanneer, laat ze even in het midden. ,,Dat ga ik natuurlijk niet van tevoren aankondigen. Waarschijnlijk ergens deze maand.”