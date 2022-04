Bjorn en Maarten staan als drag queens in theater ’t Mozaïek: ‘Het stempeltje dat drag heeft, klopt niet altijd’

Schappen vol pruiken, twee overvolle kledingkasten en twee grote spiegels. Een van de slaapkamers van het huis van Maarten Klaassen (35) en Bjorn Berendsen (44) is volledig opgeofferd als drag room. De mannen uit Utrecht transformeren zich met regelmaat tot drag queen om publiek te vermaken op evenementen, bedrijfsfeesten of op straat. Op Roze Woensdag bijvoorbeeld, tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ze maken het grootste deel van hun outfits zelf.



Klaasen komt van oorsprong uit Nijmegen, werkt op de afdeling financiën van de Bijenkorf. Berendsens wieg stond in Doornenburg. Hij is programmaleider bij Wageningen University & Research. Drag is hun creatieve uitlaatklep.



Donderdag staan ze voor het eerst in het theater met hun eigen show.