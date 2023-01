Dit zijn de eerste namen van house- en dancefestival Emporium

MET VIDEO De mooiste vogeltjes in Wijchen: ,,Een tennisbal­le­tje met een pingpong­bal­le­tje erop”

Wie bijzondere vogeltjes wil zien, moet zaterdag nog snel even naar Wijchen. Daar is een tentoonstelling van vogelvereniging De Goudvink. Heel veel gekamde kanaries, zebravinken, parkieten en agaporniden maken hun opwachting in Het Paschalishonk. En één Japanse nachtegaal. ,,We smeren de snaveltjes en pootjes in met babyolie.”

3 december