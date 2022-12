‘Jingle bells’, de slager en 160 kerstgroepen: Kerstmarkt in buurthuis Ewijk is een succes

met videoEerste vraag bij binnenkomst: ,,Wilt u een glühwein?” In dorpshuis MFA ‘t Hart in Ewijk zit zondag de kerstsfeer er goed in. Het is de eerste kerstmarkt in het Land van Maas en Waal. Veel kramen met kerstkaarten en lekkernijen, een koor dat kerstliederen zingt én een tentoonstelling van 160 kerstgroepen van Jo en Maria Smits uit Weurt.

,,Je verzint het niet, hè.” Maria Smits refereert aan haar voornaam en die van haar man. Oké, Jo is niet Jozef, maar toch.

Volledig scherm Kerstmarkt in MFA 't Hart in Ewijk. Met vele kramen, Amusementskoor Surprise en een tentoonstelling van 160 kerstgroepen, verzameld door Jo en Maria Smits uit Weurt. © DG

Smits vertelt de bezoekers verhalen bij de ruime hoeveelheid kerstgroepen die uitgestald zijn in een aparte ruimte in het MFA. ,,Gemaakt van allerlei materialen. De meeste hebben we aangeschaft via Marktplaats en eBay, want er komen er ook veel uit het buitenland.” Het echtpaar heeft er in totaal zo'n 1.350. ,,Een deel staat nu ook op een expositie in het Heiligebeeldenmuseum in Vorden bij Kranenburg.”

‘Meer kramen dan ooit’

Terug naar het hart van ‘t Hart in Ewijk. Daar zet net Amusementskoor Surprise het nummer ‘Jingle bells’ in. ‘Let it snow’ volgt. Vice-voorzitter van 't Hart Jan van Bergen is kerstman en loopt rond, maakt hier en daar een praatje. De kerstmarkt wordt nu voor de vijfde keer gehouden, denkt hij. Het is druk zondagmiddag.

,,Er zijn meer kramen dan we ooit hadden”, vertelt Theo van Gaal, sinds een jaar actief in MFA ‘t Hart. Hij wil meer activiteiten gaan organiseren de komende jaren en meer jeugd naar ‘t Hart halen. In maart is er een treinbaanexpositie. ,,Volgend jaar gaan we de school betrekken bij de kerstmarkt. Daar was het nu te kort dag voor.”

De kerstmarkt in Ewijk is zondag nog open tot 17.00 uur. De entree is gratis.

