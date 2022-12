Kaartverkoop Down The Rabbit Hole gaat snel, in 24 uur bijna 41.000 kaarten verkocht

EWIJK - 24 uur na de start van de verkoop op zaterdagochtend was al 91 procent van de 45.000 toegangskaarten voor Down The Rabbit Hole (DTRH) verkocht. De ticketverkoop voor het festival bij de Groene Heuvels in Ewijk gaat sneller dan eerdere jaren, zegt organisator Mojo.

,,Ik denk dat men enthousiast is geworden na de vorige keer", zegt woordvoerder Bente Bollmann van MOJO. ,,Down The Rabbit Hole begint ook echt een gevestigde naam te worden. Dat zie je terug in de kaartverkoop.”

Op zondagochtend 11.00 uur waren er nog 4132 kaarten te vergeven voor de editie van 2023. Rond 15.30 uur wilde Bollmann niet zeggen hoeveel er daarvan nog over zijn. Maar dat het snel gaat, is duidelijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een uur nadat de kaartverkoop startte op zaterdagochtend 11.00 uur, waren alle groepstickets al uitverkocht. Daar werd op social media wat over gemopperd. ,,Die gingen heel snel", zegt Bollmann. Hoeveel er daarvan beschikbaar waren, kan hij niet zeggen, ,,maar daarvan waren er in de pre-sale al heel veel verkocht.”

In een keer toen toegangskaarten

Wie een groepsticket koopt, koopt in een keer tien toegangskaarten en krijgt op elke kaart 20 procent korting. Dat is aantrekkelijk. Op andere kaarten zit geen korting. Vaste bezoekers die in 2022 al op het festival waren konden dit jaar hun kaartje kopen in een pre-sale, dus nog voordat de kaartverkoop zaterdag van start ging.

Een festivalticket voor het volledige festival (drie dagen en vier overnachtingen), inclusief een plek op de tentencamping vervoer per pendelbus van en naar station Wijchen, kost 255 euro. Dat is 35 euro meer dan dat bezoekers dit jaar betaalden. Er worden opnieuw geen dagkaarten verkocht.

Doorverkoop

Ook als alle kaarten voor het festival zijn uitverkocht is er geen man overboord. Er is een doorverkoopmogelijkheid. Die verloopt voor het eerst dit jaar alleen via kaartverkoopbureau Ticketmaster. Op de doorverkoopprijs zit een maximum, aldus Bollmann. ,,Naar ik meen is dat maximaal 20 procent van de reguliere ticketprijs.”

Een kaartjes voor DTRH is dit jaar mobile-only. Dat betekent dat het kaartje niet meer uit te printen is maar alleen op een telefoon kan worden getoond. Zo'n kaartje is niet door te sturen. Verkoop via Marktplaats of een ander platform wordt daarmee onmogelijk. Wie via Ticketmaster een doorverkocht kaartje koopt krijgt een nieuw toegangsbewijs. ,,Daarmee weet je zeker dat je een origineel kaartje hebt.”

Stromae

Down The Rabbit Hole maakte afgelopen week de eerste namen bekend van artiesten die tussen 30 juni en 2 juli in Ewijk zullen poptreden. Onder hen Stromae, Paolo Nutini en Joey Bada$$.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.