Roetveegpieten verblijden Oekraïense kinderen: ‘Als je deze snoetjes ziet, daar hebben we wel wat kou voor over’

BEUNINGEN - ,,Dank je wel!", klonk het zondagochtend uit bijna veertig Oekraïense keeltjes. Meerdere malen en in keurig Nederlands. Op de Asdonck in Beuningen kwamen twee roetveegpieten cadeautjes brengen.

Ze brachten ook snoepgoed, mandarijntjes, muziek en kregen er dansende kinderen en hele blije gezichten voor terug. ,,Superleuk!", zegt piet Marij. ,,Als je deze snoetjes ziet. Daar hebben we wel wat kou voor over.”



Ze had er niet op gerekend dat het feestje buiten de 41 chalets zou plaatsvinden. Daar is de gevoelstemperatuur onder het vriespunt. ,,Nou ja, dan dansen we maar wat extra.”

Chocoladesintjes

Het was Anneke Elemans die besloot de kinderen onder de twaalf die wonen op de Beuningse opvanglocatie te verrassen. De vrijwilligster kocht met eigen en ingezameld geld van de andere vrijwilligers cadeautjes. De Albert Heijn, de Jumbo en de Vincentiusvereniging droegen bij. Snoepgoed, mandarijntjes en chocoladesintjes. ,,Anneke is de Moeder Theresa van Beuningen", zegt vrijwilligster Hanneke Croonen, terwijl ze de mandarijntjes uitdeelt.



Ondertussen worden binnen in het chalet van Vluchtelingenwerk een voor een de namen die op de cadeautjes staan geroepen. Een paar kindjes, die niet op het terrein wonen maar in een gastgezin elders in Beuningen, lijken te zijn overgeslagen. Maar daar redden pieten Nonja en Marij de dag. Ook zij hebben cadeautjes mee. Langzaam worden de armen gevuld tot ieder kind met zeker vier cadeaus en zakjes suikergoed weer buiten staat.

Ded Moroz

Ook de twee kinderen van Iliy Horpinenko gaan tevreden met hun gastgezin terug naar het huis. In Oekraïne is er een soortgelijk feest, zegt Horpinenko. Daar brengt Ded Moroz (vader vorst) cadeautjes aan kinderen die zich goed hebben gedragen. ,,Een man met een hele lange baard. De kinderen lezen hem gedichtjes voor", zegt hij in het Oekraïens en Engels. ,,Dat is op 1 januari.”

Maar roetveegpieten, die kennen ze er niet.

