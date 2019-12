Uitslaande brand in woning met rieten kap in Wijchen

Of vuurwerk een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de brand is nog niet vastgesteld. Ook is onduidelijk of er sprake is van gewonden.



De Valendrieseweg is grotendeels afgezet. De brandlucht is kilometers ver te ruiken. Volgens omwonenden zou de oorzaak mogelijk vuurwerk kunnen zijn. ,,Maar normaal hebben we helemaal geen overlast van vuurwerk’’, zei een buurtbewoner.



Rond 22.15 uur leek de brandweer het vuur onder controle te hebben. Door woningen in de buurt nat te houden, heeft de brandweer overslaan van de brand weten te voorkomen.