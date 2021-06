Wijchenaar (26) opgepakt voor brandstichtingen bij allochtone ondernemers

video Eigenaren geschokt na brandaan­slag op eethuis in Wijchen: ‘We hebben met niemand ruzie. Waarom doet iemand dit?’

9 juni WIJCHEN - De eigenaren van eetcafé Eethuis in het centrum van Wijchen zijn geschokt. In de nacht van dinsdag op woensdag werd geprobeerd brand te stichten in het eetcafé. ,,We hebben met niemand ruzie. Waarom doet iemand dit?”, zegt eigenaar Selami Osna, die enorm geschrokken is.