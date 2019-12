12.000 hennepstekjes in kwekerij Wijchen zouden via kerstpakketten naar klant gaan

Vleesbingo in Balgoij jaagt er zo 1.000 euro aan vlees doorheen: 'Niemand vraagt om vegeta­risch’

19 december BALGOIJ - De vleesbingo. In een tijd van vleesverlating lijkt het een fenomeen uit lang vervlogen tijden, maar bij sportvereniging Diosa in Balgoij is het vleesfeest nog springlevend. Een vraaggesprek met organisator Hans Willems. ,,Er heeft nog nooit iemand om een vegetarisch pakket gevraagd.’’