2500 kilo lachgas in beslag genomen op industrieterrein in Wijchen

Nog meer leed en toch weer een voorstel­ling vol humor van ongenees­lijk zieke Kitty Trepels

2 oktober WIJCHEN - Mentaal is het heel heftig voor Kitty Trepels van Mil om haar nieuwe solo 'Kreeft' te spelen. De theatermaakster met kanker verhaalt, binnenkort in Wijchen, niet alleen over zichzelf, maar ook over haar in mei overleden moeder.