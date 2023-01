27 jaar beurzen van legendarisch brommermerk bij zaal Verploegen: ‘Om 4 uur 's nachts begint de handel al’

De vleermuis is terug van weggeweest: 150 stuks gezien tijdens wintertel­ling in omgeving Nijmegen

BEUNINGEN - De vleermuis is helemaal terug van weggeweest. In de jaren 70 werd het dieptepunt bereikt, toen in de regio Nijmegen ’s winters nog maar enkele tientallen vleermuizen werden geteld. Nu zijn er een kleine 150 gezien tijdens de wintertelling.

28 januari