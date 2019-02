A326 bij Wijchen nog uren dicht vanwege stukken asbest op de weg

Navarone wint niet maar heeft succes al binnen

22 februari NIJMEGEN/ WIJCHEN - De Nijmeegse/Wijchense rockband Navarone is vrijdagavond achter winnaar Dennis geëindigd in The Voice of Holland. Winnen was al niet meer nodig voor de doorbraak. De band staat in het voorprogramma van Anouk in de Ziggo Dome en concerten raken uitverkocht. Gisteravond konden ze ook hun nieuwe single Perfect design presenteren voor een miljoenpubliek.