A73 bij Nijmegen nog tot na avondspits dicht door eerder dodelijk ongeval

In eerste instantie werd verwacht dat de opruimwerkzaamheden en het onderzoek naar het ongeval voor de avondspits zouden zijn afgerond. Rond 15.00 uur bleek echter dat dat tijdstip niet wordt gehaald. Hoe lang de stremming in noordelijke richting nog wel duurt, is onbekend. Maar het zal tot na de avondspits zijn.



In zuidelijke richting was de hele dag één rijbaan dicht. Daar waren hekken geplaatst om het zicht op de ongevalslocatie af te schermen en om hulpdiensten de ruimte te geven. De weg in zuidelijke richting is volgens de ANWB inmiddels weer vrijgegeven.



Over de toedracht van het ongeval kan de politie nog niets zeggen. Die verwacht pas woensdag in de loop van de dag meer duidelijkheid te kunnen geven. De politie riep dinsdagmiddag mensen op die getuige waren geweest om indien mogelijk informatie te geven. Ook bood de politie hen slachtofferhulp aan.