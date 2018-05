Aantal kraaien en kauwen loopt in Maas en Waal de spuigaten uit

video Wijchense dj Erik 'LAVA' Peters laat z'n geboorte­dorp losgaan op Kasteel­fees­ten

10 mei WIJCHEN - De ene na de andere knaller slingert hij de feesttent in, in de tuin van het kasteel in Wijchen. Hij trapt de 'urban' avond af op de Kasteelfeesten. Niet het beste tijdstip om te draaien, maar speciaal is het wel voor Erik Peters (17). Het jonge dj-talent mag namelijk draaien in zijn eigen dorp.