Aardappelautomaat van Alverna vernield en leeggeroofd

Video Sebastiaan rust bij opa en oma

6 december WIJCHEN/ NIJMEGEN - Sebastiaan, de 42-jarige Wijchenaar die dinsdagavond, twee weken geleden, werd doodgereden in zijn eigen wijk, is zaterdag op begraafplaats Sint Barbara in Nijmegen (Brakkenstein) begraven. Hij is in het graf gelegd waar ook zijn opa en oma hun laatste rustplaats vonden.