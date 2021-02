Actie voor ‘fatsoenlijke begrafenis’ plotseling overleden moeder (37)

,,Zelf had ze geen uitvaartverzekering", zegt Verdonk. ,,Omdat er geen geld is, krijgt ze nu een gemeentelijke uitvaart.”



Fijn dat er iets wordt geregeld, maar de moeder van zijn kinderen wordt nu gecremeerd, want dat is goedkoper dan begraven. ,,Terwijl de wens van de kinderen is dat ze begraven wordt.”



De kinderen, Gino van 12 en Luciano van 15 zijn licht verstandelijk beperkt en wonen in een groep. In de weekeinden en vakanties zijn ze bij hun vader die het ouderlijk gezag heeft. Volgens Verdonk hebben de twee het de afgelopen jaren niet altijd even makkelijk gehad.



Het stel scheidde in 2013. ,,Net nu het weer beter ging, kregen we dit te horen. Donderdag werd ik gebeld dat hun moeder was gevonden. Er was een bloedvat in haar hoofd gesprongen.”