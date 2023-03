Afscheid van DJ Ronnie: ‘Ik zag mijn vier collega’s achter me staan op het podium. Ik dacht: shit, daar hoor ik thuis’

Plaatjes draaien is de passie van DJ Ronnie, al dertig jaar. Maar nu is Ronnie Arts (52) uit Wijchen gestopt. Hij is ongeneeslijk ziek. Na een emotioneel afscheid van zijn collega’s en fans, wil hij nu vooral tijd doorbrengen met zijn dierbaren. ,,Ik heb lopen boeven op de etherfrequentie.”