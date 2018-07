Agenten vinden inbreker (16) verstopt achter gordijn in Wijchense woning

De bewoners van het huis zagen 's middags bij thuiskomst een onbekende fiets in hun tuin staan, schrijft de politie op Facebook. Ook kwamen zij erachter dat een raam aan de zijkant van de woning was ingetikt. Zij twijfelden geen moment en namen meteen contact op met de politie.



Agenten besloten de woning te doorzoeken en stuitten op spullen die waren klaargezet om te worden meegenomen. Even later vonden zij ook de inbreker van 16 jaar. Hij had zich verstopt achter een gordijn.



De jongen werd aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau in Nijmegen.