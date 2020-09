Alle volwassen Wijchenaren mogen hun mening geven over een fusie met Druten

Alle 33.000 Wijchense kiesgerechtigden krijgen in oktober een brief met een uitnodiging voor een digitale enquête. Wie het onderzoek liever met de pen invult kan een papieren versie aanvragen en krijgt die dan per post toegestuurd.



De enquête, ook wel draagvlakonderzoek genoemd, kwam dinsdag aan de orde in een commissievergadering van de Wijchense gemeenteraad. Het CDA kwam daarin met drie voorstellen. Het eerste, om de enquête te houden onder alle kiesgerechtigden, kreeg unanieme steun van de andere partijen. Dat geldt ook voor het tweede idee, om in de enquête een duidelijke vraag op te nemen of men voor of tegen een fusie met Druten is.



Partijen leggen zich neer bij de uitslag

De partijen zegden toe zich bij de uitslag van de enquête neer te leggen. Die volgt in november. Dus als een meerderheid van de bevolking tegen een fusie is, gaat de samenvoeging met Druten niet door.



Al maakt wethouder Paul Loermans een kanttekening. ,,De enquête moet wel representatief zijn. We vragen de deelnemers naar leeftijd, geslacht en woonplaats. Dat moet wel gelijk verdeeld zijn. Als bij wijze van spreken alleen vrouwen de enquête invullen, is de uitslag niet bindend.’’ Het college wilde een representatieve steekproef houden onder 8.000 mensen.