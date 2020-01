Anker en Anker maken feestje van presentatie dichtbundel in Wijchens café

Arrestatie­team pakt verdachte van bedreiging op in Wijchen

24 januari WIJCHEN - Op de Graafseweg in Wijchen is vrijdag aan het eind van de ochtend een verdachte aangehouden van bedreiging. Een arrestatieteam was eerder bij het huis van de man in de Silvesterstraat in Alverna om hem aan te houden, maar hij bleek niet thuis.