‘Antifusiespeldjes’ van Leo Herms gaan als warme broodjes over de toonbank

Scholen starten eigen examens op veilige wijze op: ‘Net als het beleid in de winkels’

7:15 WIJCHEN/DRUTEN - Op verschillende middelbare scholen in de regio zijn eindexamenleerlingen al begonnen met de laatste schoolexamens. Andere scholen wachten het liever nog even af, in de hoop dat het risico op besmetting dan wat kleiner is geworden.