Arts Milou (25) werkt in Suriname en weet nu wat code zwart betekent: ‘Nog heftiger dan ik dacht’

18 juni WIJCHEN - Aan de achterkant van een bedrijvenloods aan de Edisonstraat in Wijchen heeft donderdagnacht een felle brand gewoed. Twee vrachtwagens gingen daarbij in vlammen op. Het vuur was zo hevig dat het treinverkeer korte tijd is stilgelegd. Jan Gerrits, eigenaar van het pand en de vrachtwagens, heeft geen idee wat het motief zou kunnen zijn. ,,Ik ben een prater, geen vechter.”