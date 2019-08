Auto brandt volledig uit bij zandplaats in Wijchen

Wel of niet roken op terras ligt nog gevoelig

7:21 WIJCHEN - Hartje zomer, terrasweer. Even een sigaret en een drankje? Dat kan niet overal meer. Langzaamaan groeit het aantal rookvrije terrassen in het land, blijkt uit cijfers van het landelijke Clean Air Nederland (CAN). Maar dat gebeurt nog amper in Maas en Waal.