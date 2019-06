Auto vliegt uit de bocht op A326, bestuurder zwaargewond

‘Plek Heilig Hartschool geweldig voor woningbouw’

20 juni HERNEN - De locatie van de Heilig Hartschool in Hernen zou ‘geweldig’ zijn voor woningbouw. Dat zegt de Wijchense wethouder Paul Loermans. De plek komt over een aantal jaren mogelijk vrij, omdat er plannen zijn om de school onder te brengen in een zogenoemde multifunctionele accommodatie (mfa): een school en een dorpshuis in één gebouw.