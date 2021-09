Auto zwaar beschadigd door brand in Wijchen

De eigenaar zelf stond, nadat de brandweer klaar was met blussen, met tranen in zijn ogen naar zijn trots te kijken. De politie heeft het voertuig met lint afgezet, forensische opsporing doet in de loop van de dag onderzoek (ook buurtonderzoek). De auto wordt dan later weggesleept. |



De Ringlaan in Wijchen op de kaart: