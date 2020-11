Banen tientallen leraren Wijchense scholenstichting op de tocht: ‘Hoe kán dit?’

Alleen al in 2019 kregen 38 leerkrachten een tijdelijke benoeming, waarvan de meesten met uitzicht op een vaste aanstelling. Hoeveel medewerkers er momenteel een tijdelijk contract hebben, is niet duidelijk. Volgens bestuurder Ingrid Nelissen worden de precieze personele gevolgen nog in kaart gebracht.



Deze week verraste ze ouders en personeel met een brief waarin de problemen in kaart werden gebracht. Dit jaar geeft Kans & Kleur mogelijk wel 3 miljoen euro te veel uit op een begroting van zo'n 22 miljoen. Om een financiële vrije val te voorkomen, komt er een vacaturestop en worden tijdelijke contracten niet verlengd. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. Zo moeten de baten en lasten na de zomer weer in evenwicht zijn.