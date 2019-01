Beschonken autovandaal kotst politieauto onder bij aanhouding

Slecht weekeinde voor Smashing: degradatie­strijd weer spannend

6 januari WIJCHEN Smashing heeft de degradatiestrijd in de eredivisie weer spannend gemaakt. De Wijchense club ging twee keer onderuit in de handhavingspoule. Zaterdag werd verloren bij hekkensluiter Barendrecht (5-3), gisteren was Roosterse (3-5) te sterk in Wijchen.