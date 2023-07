Column Marcel Rözer ‘Peper­muntrol wordt zonder enige terughou­dend­heid getoond: een gevaarlijk testoste­ron-trein­tje’

Wielrenners (zucht). Onlangs werden we van de straat af gebruld. Alles was beter geweest dan de oerkreet – ‘AAN DE KANT’ – maar meneer de wielrenner had net lekker de vaart erin.