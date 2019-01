Bewoners door ruzie geteisterd vakantiepark hebben dit weekend gas, maar hoe verder?

Wighenerhorst is een recreatiepark met een oppervlakte van zo’n 16 hectare in de bossen bij Alverna. Het park bestaat voor de helft uit een camping. Op het andere deel staan zo’n 108 bungalows. Een projectontwikkelaar heeft deze vakantiehuisjes, bedoeld voor vier à zes personen, in de jaren negentig laten bouwen. Vervolgens zijn ze verkocht aan particulieren, met het idee dat zij ze zouden verhuren aan vakantiegangers of zelf recreatief konden gebruiken. Zoals bij veel van dit soort parken woont ook in Wighenerhorst de meerderheid permanent in de huisjes.