Bezoekers Emporium gaan hitte met weinig kleding en flesjes water te lijf

Door de hoge temperaturen van bijna dertig graden is de kledij over het algemeen schaars. Ook heeft de organisatie (The Matrixx) de nodige maatregelen genomen. Zo kunnen de festivalgangers zich gratis insmeren met zonnebrand en kunnen flesjes gratis gevuld worden met water bij de toiletten. Dat laatste wordt gretig gedaan. Het duurt even voordat je een flesje vol hebt, want erg hard komt het water niet uit de kranen stromen.



Voor zover bekend hebben zich nog geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Wel is er vlak buiten de centrale entree een vrouw onwel geworden. De organisatie is echter niet bereikbaar voor commentaar over de toestand van de vrouw.