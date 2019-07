Bij deze B&B in Wijchen slaap je naast je eigen bioscoopzaal

Op weg naar de B&B rijden we slechts één keertje verkeerd, terwijl we er bijna zijn. De resterende reistijd loopt op de navigatie op van vijf minuten tot een kwartier, en we worden via allemaal ingewikkeld kleine zandweggetjes en haast dwars over boerenerven heen geleid. Dat geeft al een beetje aan hoe 2B2B gelegen is.



Héél landelijk, tussen de Hatertse en Overasseltse vennen.