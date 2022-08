Bijzondere reünie: kat Fiona na drie jaar weer herenigd met haar baasje

Fiona werd teruggevonden in Demen, een dorpje in Oss, zo'n tien kilometer van Balgoij. ‘Gelukkig was deze dame gechipt en geregistreerd’, aldus de Maaslandse dierenambulance op Facebook.



Toen eenmaal duidelijk was dat Fiona eigenlijk in Balgoij woonde, bracht de dierenambulance haar snel weer thuis. ‘Mevrouw had eigenlijk de hoop al op gegeven om haar ooit nog levend terug te zien’, aldus de dierenambulance.