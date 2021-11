Bioscoop verwacht meer bezoekers: ‘Heel tegenstrijdig dit, maar hier gaan we van profiteren’

Simon speelt voorstel­ling over vluchtelin­gen­kam­pen: ‘Werken op Lesbos was heftig, maar ook fantas­tisch’

WIJCHEN - Wijchenaar Simon Versteeg speelt woensdag in ’t Mozaïek in zijn woonplaats de première van zijn solovoorstelling De situatie in de kampen, over de vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Hij werkte er zelf als vrijwilliger.

16 oktober