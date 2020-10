Bizar: man in scootmobiel ramt pui winkelcentrum Wijchen eruit

Twee mensen kunnen nog net wegspringen voor ze een van de deuren en het glas over zich heen krijgen. Een medewerker van supermarkt Jumbo, die in dit deel van het winkelcentrum gevestigd is, wil verder geen mededelingen doen over de gebeurtenis, behalve dat niemand gewond raakte.



De man in de scootmobiel zou op de vlucht zijn nadat hij iets gestolen had. Een politiewoordvoerster kan nog geen uitspraken doen over de zaak. Het glaswerk is inmiddels opgeruimd, tegen de pui zijn houten schotten geplaatst.