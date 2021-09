Bizarre inbraak buurtsuper: ‘Een hoop ellende voor een paar tientjes aan sigaretten’

Dat zegt Bianca Cornelissen, dochter van eigenaar Johan, de ochtend na de opmerkelijke inbraak in de Buurtsuper in Alverna. Alleen een gat ter hoogte van het vierde schap vol drankflessen herinnert nog aan wat er zich die nacht in de winkel heeft afgespeeld.



Klanten merken verder niets van de inbraak. Of het moet de plotse aanwezigheid zijn van Johan, die al anderhalf jaar uit de running is door ziekte. Voortdurend informeren klanten, hij groet ze allemaal bij voornaam, hoe het met hem gaat.



Insluiper lijkt bekende

Nadat de politie was verdwenen, hebben Bianca en hij de hele nacht doorgehaald om de weeë geur uit de winkel te verdrijven en scherven van kapotte drankflessen op te ruimen. Ze kunnen het zich als buurtwinkel niet permitteren om een ochtend dicht te blijven.



Als Bianca nagaat hoe de inbreker te werk is gegaan, dringt zich een onplezierige gedachte op. Dit moet het werk zijn van een bekende, van iemand die de plattegrond van de winkel kent. De muur waardoor de insluiper zich toegang heeft verschaft, blijkt namelijk geen muur maar slechts een bescheiden wandje tussen de winkel en een aangrenzend schuurtje. En wie weet nou zoiets?