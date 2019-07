Blijvende herinnering aan kamp 14 in Japan

In 1875 was in deze kerk de eerste dienst, vandaag de laatste: ‘De meeste mensen zien dit nooit meer terug’

14 juli BATENBURG - Op 1 mei 1875 hield de Sint-Victorkerk in Batenburg haar eerste dienst, deze zondag is de laatste. Met een expositie in de kerk blikt de gemeenschap terug op haar tijd in het kerkgebouw.