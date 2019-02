Boete geëist voor Nooteboom Wijchen explosie waarbij medewerker ernstige brandwonden opliep

Bij het bedrijf zou onvoldoende zijn gedaan om het ontstaan van vonken in combinatie met explosieve dampen in de spuitcabines te voorkomen.



Vonkgevaarlijk

Volgens de aanklager werd thinner waarmee de spuitmachineleidingen werden schoongespoeld, ’s morgens leeggespoten in veel te grote 200 litervaten. Die raakten pas na een week of zes vol, met intussen een gevaarlijk explosief mengsel van primer, verf, verharder en thinner. Ze werden buiten op het terrein in veel te grote hoeveelheden en op een gevaarlijke manier opgespaard, totdat ze werden opgehaald door een chemisch afvalbedrijf.



In de spuitcabines waren sommige installaties vonkgevaarlijk en allerlei kleine en grote vaten niet geaard, of was de aarding vervuild. De spuiters hebben meermalen geklaagd over vonken, schokken en steekvlammetjes bij het leegspuiten van de leidingen. Paperassen die de risico’s in kaart brengen en waarin de maatregelen staan die zijn en worden getroffe, waren niet op orde.



Steekvlam

Op de bewuste dag werkte een toen 49-jarige Nijmegenaar met een collega in zo’n spuitcabine. Hoewel de bron van de vonk niet is achterhaald, ontstond er een knal met een enorme steekvlam op het moment dat hij de leiding wilde legen.



Het bedrijf stelt dat medewerkers werden bijgeschoold over explosiegevaar en vonken. De mengsels en de vaten zouden door diverse controleurs, inspecteurs en experts niet als probleem zijn aangemerkt.