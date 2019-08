Boevenradar voorspelt: bewolkt met hier en daar een inbraak

UPDATE Paaltjes in Wijchens centrum 20 uur onbeweeg­lijk vast: ook mét ontheffing omrijden

31 juli WIJCHEN - Een probleem in het centrum van Wijchen: vier van de vijf ‘inzinkbare paaltjes’ gingen sinds dinsdagmiddag niet meer omlaag. Bewoners en hulpdiensten konden het dorp alleen nog in en uit via de Kasteellaan. Sinds 12.00 uur vandaag zinken de paaltjes wel weer in de bodem en is het probleem opgelost.