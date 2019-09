Bondgenoten en zusjes Schouten: ‘Geen flauwekul, gewoon vooraan gaan zitten’

Verjaardagen doen ertoe in de familie Schouten. Je komt als je kunt en de appeltaart is zelfgebakken. Op het aanrecht in de Wijchense woonkeuken staat een pak taartmix van Koopmans.



,,Die had je best vandaag al mogen bakken, B”, zegt Ank Bijleveld-Schouten (57) tegen zus Bea Schouten (56). Ze schelen maar een jaar en twee dagen. Bea, het zus-je van de twee, ruilt snel haar gympen om voor hakken. Klein van stuk zijn ze, allebei. ,,Dan is dit beter voor de foto.”



Ze ogen hecht, maar er is genoeg speelruimte voor plaagstootjes – ‘Dit is mijn derde kopje koffie, mag dat van jou?’ – en aannames die overal zeer doen, maar niet tussen zusjes. ,,Jij moet zo zeker eerst je haar nog doen?”