Bosbrandje in Wijchen snel onder controle

De brandweer werd rond 17.00 uur gealarmeerd door een bewoner van de Urnenveldweg. De brandweer en politie rukten met meerdere voertuigen uit naar het bos. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Bewoners melden dat er in het verleden vaker hier een bosbrand heeft gewoed.



De hulpdiensten zijn extra alert omdat het erg droog is in de natuur.