‘Boze bosgeest’ stuurt man aan op misbruik stiefzoon: 'Ik kan mezelf wel voor de kop slaan’

Een 42-jarige man uit de gemeente Maasdriel die vrijdag voor de rechtbank in Arnhem stond was jarenlang in de ban van een zogenaamde geest uit het bos met de naam Anneke. Anneke was boos omdat hij een boom had gekapt. Er moest iets voor terugkomen.



De man stond in september 2021 ook al voor de rechtbank, omdat de ‘geest’ hem zover had gebracht dat hij zijn 12-jarige stiefzoon bedwelmde, achterliet in een verlaten pand in Wijchen en hem daar liet misbruiken.