Brand bij speelparadijs Monkey Town in Wijchen, brandweer rukt groots uit

UpdateWIJCHEN - In Wijchen is dinsdagavond tegen middernacht brand uitgebroken. De brand woedt bij het indoor speelparadijs Monkey Town aan de Nieuweweg.

Volgens Iwan Jacobs, woordvoerder van de Veiligheidsregio, is de brand ontstaan tussen de gevelplaten in. Door het vuur zijn delen van het pand zwartgeblakerd. Om het vuur te bestrijden, is de brandweer met groot materiaal uitgerukt.

‘Het lijkt aardig onder controle’

,,We zijn met drie tankautospuiten en een hoogwerker uitgerukt. De brand lijkt nu aardig onder controle”, laat Jacobs tegen 00.15 uur weten. De rook is tot ver in de omgeving te ruiken.

Het gebied rondom het speelparadijs is afgezet met linten. Om 00.45 uur is de brandweer binnen nog bezig met bluswerkzaamheden.

Hoe groot de exacte schade is, is vooralsnog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Later meer.