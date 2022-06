Brand verwoest tempel in Wijchen, bezoek mogelijk maanden onmogelijk: ‘Ik denk dat de hindoegemeenschap in Nederland geschokt is’

Update | Met videoWIJCHEN - De complete gebedsruimte van het hindoestaanse centrum Shree Raam Mandir in Wijchen die verwoest door de brand van vrijdagochtend. De tempel is mogelijk maanden niet te gebruiken.

Vrijdagochtend brak brand uit op de tweede verdieping van Shree Raam Mandir, een van de grootste hindoestaanse tempels in Nederland. Vanaf de straat waren metershoge vlammen te zien. De brandweer rukte met meerdere wagens uit om het vuur te blussen. De tempel was op dat moment verlaten: om binnen te komen, moest de voordeur opengebroken worden.

Oorzaak onbekend

De Stationslaan werd door de brand korte tijd afgezet tussen de rotonde met de Nieuweweg en het kruispunt Ringlaan/Hoefsestraat. De tempel ligt vlak naast het spoor, maar treinen bleven rijden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Op de tweede etage van Shree Raam Mandir bevindt zich de gebedsruimte, die is door de brand verwoest. Het podium is gebroken en meerdere beelden zijn onherstelbaar beschadigd, meldt het bestuur in een verklaring op Facebook. ‘Met veel verdriet willen we u verzoeken voorlopig niet naar de Mandir te komen. Er kunnen nu lange tijd geen Mandirdiensten gehouden worden.’

,,We moeten maar kijken wanneer we weer open kunnen. Dat is echt de vraag. Als er nieuwe beelden moeten komen, kan het zomaar een half jaar duren”, zegt Remond Pahladsingh, een van de vrijwilligers van Shree Raam Mandir.

‘Dit is een drama hoor’

De tempel in Wijchen is een van de grootste hindoetempels in Nederland. ,,De immateriële schade is heel groot”, zegt Pahladsingh. ,,Mensen komen hier om geestelijke rust, zielenrust te krijgen. Ik denk dat de hindoegemeenschap in heel Nederland geschokt is. Dit is een drama hoor.”

