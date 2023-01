Bronzen zeemeermin gestolen uit voortuin in Oss: ‘Gedachte dat beeld wordt omgesmolten is onverdraaglijk’

OSS - Het bronzen zeemeerminbeeld dat al jaren in de voortuin staat van Ridderstraat 56 in Oss, is sinds woensdagmiddag verdwenen. Kunstenaar Heleen van der Sanden maakte het beeld ter nagedachtenis aan haar zus die in de zee verdronk. Ze doet een oproep aan de daders: ,,Doe maar een briefje in mijn brievenbus waar ik het beeld kan vinden.”

Kunstwerken horen niet achter slot en grendel, stelt Van der Sanden. Daarom pronkt de bronzen zeemeermin al jaren in de voortuin, voor iedereen te bewonderen. Maar sinds woensdag ligt er alleen nog de omgevallen houten sokkel waar deze op stond. ,,Het is voor mij onbegrijpelijk dat iemand zoiets kan doen.”

Het is Van der Sandens lievelingsbeeld, dat ze maakte om het plotselinge overlijden van haar geliefde zus in 1995 een plek te geven. Wat er precies met haar zus is is gebeurd, is altijd een raadsel gebleven. ,,Het is heftig als iemand op zo’n onverklaarbare manier overlijdt”, zegt Van der Sanden. Ze was pas 46 jaar oud en liet twee kinderen achter.

Beeldhouwen door verlies

Van der Sanden, toen 39, was al jarenlang kunstenaar, ,,maar altijd op het platte vlak”. Door het verlies van haar zus kwam ze bij het beeldhouwen terecht. ,,Het is een beeld van een vrouw die oprijst uit de zee, het was mijn manier om om te gaan met iets wat ik lastig vind.”

Het werk is dan ook van onschatbare waarde. ‘De gedachte dat het beeld waarschijnlijk is gestolen vanwege de prijs van het brons, en daarom wellicht wordt omgesmolten, is voor mij onverdraaglijk’, schrijft ze in haar oproep. Ze is ook niet boos, maar vooral verbijsterd en roept de dader(s) op om het beeld terug te brengen. Dat kan wat haar betreft anoniem.

Quote Ik kan mij voorstel­len dat je het eventueel terug zou willen brengen, maar dat je dat ongemerkt wil doen Heleen van der Sanden

Hartelijk bedanken

,,Mensen kunnen zich altijd bedenken, daar hoop ik eigenlijk op”, zegt Van der Sanden hoopvol. ,,Het gaat er mij vooral om dat ik het heel erg graag terug wil. Ik kan mij voorstellen dat je het eventueel terug zou willen brengen, maar dat je dat ongemerkt wil doen.”

,,Ik dacht: wat zou ik doen? Ongemerkt meenemen kan, maar ongemerkt terugbrengen?”, vervolgt ze. ,,Doe maar een briefje in mijn brievenbus waar ik het beeld kan vinden. Zo kan een verkeerde daad nog goedgemaakt worden. Ik kan degene die dit op zijn of haar geweten heeft dan gewoon vergeven.”

Feest voor de straat

In een kartonnen doos terugbrengen vindt ze ook prima. Maar de dader of mogelijk daders mogen uiteraard ook gewoon aanbellen. ,,Dan zal ik ze heel hartelijk bedanken. Misschien moet je wel heel hopeloos zijn en heel hard geld nodig hebben om zoiets te doen.”

Als de bronzen zeemeermin terugkomt, krijgt ze haar oude plek in de tuin terug. En Van der Sanden zal het vieren met haar straat. ,,Ik heb de straatbewoners beloofd dat ik een feestje geef als het beeld weer ongeschonden terugkomt.” Sinds ze de vermissing van het beeld meldde in de buurt-app, leeft die met haar mee. ,, De hele straat dacht: dat kan toch niet? Het beeld is ook een beetje van ons allemaal.”