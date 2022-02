Bruine cafés hebben het moeilijk, merkt ook uitbater Martijn Koot: ‘Je moet mee veranderen’

Bruin café Anneke was áltijd open, zeven dagen per week. Maar het bruine café in hartje Wijchen is sinds kort op maandag dicht.

,,Het kan niet uit’’, zei de accountant tegen Martijn Koot, de uitbater van de kroeg. Maandag is geen rendabele dag, een verhaal van kosten en baten. Maar dat wil niet zeggen dat Martijn Koot alle niet-rendabele dagen sluit. Maandag oké, maar dinsdag niet, het zit niet in zijn aard om dicht te gaan.



Anneke is een echt bruin café, met een leestafel en een kast met mens-erger-je-niet en andere spelletjes. Met ouderwetse spaarkassen die ook nog volop in gebruik zijn. Gezellig, knus. Een echt huiskamercafé. Precies de cafés die het moeilijk hebben. Er sneven acht bruine kroegen per jaar - het is een weetje dat Koot zo oplepelt. ,,Je moet meeveranderen’’, zegt hij. En dat is wat hij doet. Met kwaliteit, service en een goede kaart. Opa’s en oma’s, vaders en moeders en jongeren - Anneke wil voor iedereen een warm dekentje zijn.