Buren willen nieuw azc Wijchen stoppen: ‘Maar als de overheid zoiets wil, zal het er echt wel komen’

Wolkbreuk boven Heumen en Malden: 80 liter water per vierkante meter, parkeerga­ra­ge ondergelo­pen

Heumen is maandagavond getroffen door een wolkbreuk. Er zou maar liefst 70 tot 80 millimeter regen zijn gevallen in een uur, dat is 70 tot 80 liter per vierkante meter.